Spannende activiteiten en lastige keuzes in nieuw seizoen 'Zonder Ouders Op Vakantie'

In het tweede seizoen van de serie 'Zonder Ouders Op Vakantie (ZOOV)' gaan zes jongeren tussen de dertien en vijftien jaar voor het eerst zonder hun ouders op vakantie naar een onbekende bestemming.

Tijdens de reis leren ze niet alleen elkaar kennen, maar ook zichzelf. Zo overwinnen ze hun angst tijdens het bodyjumpen in een wilde rivier, spreken ze open over hun onzekerheden en dagen elkaar uit voor een streetfood challenge om populaire lokale snacks te eten - óók die met tentakels. 'ZOOV' betekent ook dat ze zelf boodschappen moeten doen met een beperkt budget, zelf de vieze wc’s moeten schrobben en kiezen uit 16 wasprogramma’s om een schone was te draaien. En dan zijn er ook nog tegenslagen: heftige regen en de stroom die uitvalt preciés tijdens een spannende filmavond!

De jongeren verblijven voor hun 'ZOOV'-avontuur in een luxueuze villa op Sicilië. Terwijl ze genieten van de vrijheid om hun eigen keuzes te maken, komen Anne, Jada, Jayden, Rosanne, Senna en Yordin voor uitdagingen te staan waar ze normaal gesproken niet bij stilstaan en ‘worstelen’ ze soms (alleen en samen) met hun gedachtes en onzekerheden. Wat hopen de jongeren tijdens deze vakantie op te steken van de anderen? Gaan ze hun ouders missen? En wat nemen ze aan lessen mee naar huis? Door zelf uitdagingen aan te gaan en angsten te overwinnen, beseffen ze dat ze al heel veel zelf kunnen, maar wellicht toch nog het een en ander te leren hebben.

'Zonder Ouders Op Vakantie' bestaat uit 10 dagelijkse afleveringen en is een coproductie van de NTR en NewBe voor NPO Zapp.

'ZOOV', dagelijks vanaf maandag 31 juli t/m vrijdag 11 augustus om 18.10 uur bij de NTR op NPO Zapp. Via NPO Plus is de serie al vooruit te kijken: vanaf 31 juli staan alle afleveringen online.