Soy Kroon beleeft spannende avonturen in 'De Magische Auto'

Soy Kroon beleeft een mooi en spannend avontuur met de favoriete speelgoedauto van een kind. En dit keer in het wel heel bijzonder voertuig, namelijk De Magische Auto zelf!

Ewen speelt thuis vaak met zijn eigen speelgoedauto die precies lijkt op 'De Magische Auto'. Hij wil heel graag bij Soy in de garage de auto in het echt bewonderen. Maar wanneer ze in de auto zitten, slaat de Magische Auto op hol en verandert de auto in een tijdmachine.

'De Magische Auto', zaterdag 8 juli om 7.35 uur bij AVROTROS op NPO Zappelin.