Sophie Hermans (VVD) te gast in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Sophie Hermans

Zondagmorgen is VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans te gast bij Rick Nieman. De liberale voorvrouw pleit voor een sterk vestigingsklimaat zodat Nederland aantrekkelijk blijft voor ondernemers, investeerders en innovatieve bedrijven.

Rechtsgeleerde Afshin Ellian

Rechtsgeleerde Afshin Ellian over de aanpak van migratie. Volgende week wordt er op initiatief van Nederland een EU-top georganiseerd over migratie. Op tafel ligt het plan voor een hek of muur om de Europese buitengrenzen.

Bouwvrouw Souad el Markhous

Bouwvrouw Souad el Markhous is een bekende verschijning in de bouwwereld. Ze vertelt over haar persoonlijke ervaringen en de gevolgen van de bouwcrisis. Ook komt de bouwondernemer met oplossingen om de bouw weer op gang te brengen.

Harold Hamersma en Jeanneke Scholtens over wijn

Binnen de EU wordt gesproken over waarschuwingslabels op wijnflessen en hogere prijzen voor drank. Alles om het drankgebruik te ontmoedigen. Daarover wijnschrijver Harold Hamersma en trendwatcher Jeanneke Scholtens. Wordt wijn drinken het nieuwe roken?

'WNL Op Zondag', zondag 5 februari om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.