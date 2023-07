Sincha heeft een vrije dag in 'Au Pairs'

Bram en Anne ontmoeten voor het eerst de andere au pairs. Vooral Sincha maakt een opvallende entree als blijkt dat zij een wel heel bijzondere angst heeft.

Terwijl Bram deze dagen op Anne’s hulp kan rekenen, moet Jaimy proberen samen te werken met haar host mom om het gezin met vier jonge kinderen draaiende te houden. Dat valt nog niet mee. Sincha kijkt uit naar haar vrije dag in New York, maar dit blijkt een illusie omdat haar gastgezin hier hele andere ideeën over heeft.

'Au Pairs', dinsdag 4 juli om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.