Senioren sporten samen in MAX documentaire 'Blijven Gaan'

De documentaire 'Blijven Gaan' vertelt het verhaal van vijf senioren op hoge leeftijd, die met elkaar trainen in een Rotterdamse sportschool om fit te blijven. De film van regisseur Anneloek Sollart laat zien dat tijdens het sporten herkomst en sociale status er niet meer toe doen, de senioren hebben steun aan elkaar.

Het is een emotioneel geladen film die gaat over hoop en doorzettingsvermogen, terwijl het lichaam hapert en de leefwereld van de senioren kleiner wordt.

Leen (91) sport al zijn hele leven. De film laat zien hoe moeilijk hij het vindt dat zijn lichaam steeds minder kan. 'Ik wil niet krakkemikkerig worden', zegt hij als het touwtje springen niet meer lukt. Zahra (70) is gevlucht uit Iran. Overdag helpt ze terminale mensen met bewegen, zelfs als ze in bed moeten liggen. Ze komt op de sportschool om het zware werk even te vergeten en fit te blijven. Ria (74) is helemaal geen sportief type, ze kijkt niet op een gebakje meer of minder. Op de sportschool ziet ze haar vriendinnen en is ze even uit haar ‘stille huisje’. Harry (76) probeert via het trainen een vrouw te vinden. Hij wil aantrekkelijk blijven en er nog toe doen. Jan (85) houdt er een Spartaans sportschema op na. In de avond geeft hij met een verlamde linkerarm handbaltraining aan studenten.

Hoop en levenslust

De sportschool verbroedert en bezorgt de ouderen ongekend plezier. Ondanks het fanatieke sporten is het verval niet tegen te houden. De documentaire laat de senioren ook alleen thuis zien. Dan moeten ze het stellen zonder de hulp van de club. De een slaagt daar beter in dan de ander. En anders is er altijd nog die typisch Rotterdamse zelfspot. 'Blijven Gaan' laat het confronterende gevecht zien tegen het strammer wordende lichaam, met het besef dat die strijd op den duur altijd wordt verloren. Het is een emotioneel geladen film vol levenslust, over hoop en doorzetten.

'Blijven Gaan' is een coproductie van The Film Kitchen en Omroep MAX en kwam mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van het CoBO, VEVAM en Gemeente Rotterdam.

'Blijven Gaan', donderdag 19 januari om 22.15 uur bij MAX op NPO 2.