Seizoen vier van 'De Dikke Data Show' op Zapp

Jongeren brengen dagelijks uren online door op apps, socials, video's, streams en games. Elke dag wordt er naar schermpjes getuurd en data verzameld.

In het vierde seizoen van VPRO Jeugd-serie 'De Dikke Data Show' duikt Quinty Misiedjan weer met nieuwe vragen in de onlinewereld. Waar kan je online veilig je seksualiteit ontdekken? En in welke filterbubbel zit jij?

Online maker en presentator Quinty Misiedjan spreekt verschillende wetenschappers en journalisten, en wisselt haar onderzoek af met grappige sketches. Quinty ervaart hoe het is om blind te zijn in de onlinewereld, zoekt uit of er doormiddel van ChatGTP nooit meer huiswerk gemaakt hoeft te worden, en onderzoekt nog veel meer prangende datavragen.

Aflevering 1 - Haatcomments

Een vervelende comment plaatsen, doe jij dat ook wel eens? Quinty gaat onderzoeken waarom mensen eigenlijk haatcomments sturen naar elkaar en zespreekt iemand die online veel haatberichten krijgt. Want haatcomments zijn makkelijk en snel getypt, maar hoe is het om deze nare berichten te ontvangen?

'De Dikke Data Show', vanaf zondag 8 oktober om 19.20 uur bij de VPRO op NPO Zapp.