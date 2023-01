Seizoen twee van '1 Euro per Gesprek' bij MAX

In '1 Euro per Gesprek' bezoekt Bert Kuizenga verschillende dorpen en steden met zijn tafel en twee stoeltjes. Hij gaat met voorbijgangers het gesprek aan over onderwerpen die hen op het hart liggen.

Van liefde en religie tot kinderen en rouw; geen onderwerp blijft gespaard.

Na het succesvolle eerste seizoen, klapt Bert Kuizenga wederom zijn tafel en twee stoeltjes uit. Het decor is even sober als prikkelend; één lege stoel, één tafel en Bert op de andere stoel. Op tafel pronkt een klein houten huisje voor het bescheiden contributiegeld, een gesprek kost immers 1 euro. Bert gaat op marktpleinen en andere locaties in stad of dorp in gesprek met voorbijgangers die iets aan hem willen toevertrouwen. De mensen die op het lege stoeltje plaatsnemen praten met hem over allerlei onderwerpen. Van liefde, lust en leed in het leven tot religie, rouw en relaties. Elk onderwerp waar de mens mee zit, kan voorbij komen. In '1 Euro per Gesprek' speelt niet Bert, maar degene die met hem in gesprek gaat de hoofdrol. Wie nemen dit seizoen de uitnodiging aan?

Bert: 'Meestal heeft degene die bij mij aan tafel komt zitten iets op het hart, dat varieert van pril geluk en klein leed tot groot verdriet. In Eindhoven barstte Carlos in huilen uit omdat hij na vijf herseninfarcten weer een beetje kon praten. Aan de ene kant schaamde hij zich omdat hij zo moeilijk uit zijn worden kon komen, maar aan de andere kant waren die tranen van geluk dat hij nog leefde, zijn vrouw bij hem was gebleven en dat hij dit met mij mocht delen. En dus ook met de rest van Nederland, vroeg ik hem? Ja hoor, want hij was gewoon blij met dit gesprek.'

Aflevering 1

Deze aflevering begint Bert in het zuiden, in Maastricht om precies te zijn. Bert spreekt met Kennedy over het belang van familie. In Laren treft hij Marianne, waar zich een gesprek over het geloof ontvouwt. In Zwolle is het twee keer raak: Stacey vertelt openhartig over de transitie van man naar vrouw en Lesley vertelt dat we meer liefde nodig hebben in de wereld. Hij deelt dan ook gratis knuffels uit op het plein. Zit er ook een voor knuffel voor Bert bij?

'1 Euro per Gesprek', vanaf maandag 2 januari dagelijks om 16.30 uur bij MAX op NPO 1.