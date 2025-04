Schokkende rechtszaak, moorddadige jaloezie en exclusieve gevangenisinterviews bij Crime+Investigation in mei

Mei wordt een maand vol intrigerende en waargebeurde misdaadverhalen op Crime+Investigation. De series bieden een diepgaand inzicht in een schokkende rechtszaak, moorddadige jaloezie en het duistere brein van veroordeelde moordenaars.

Vanaf 8 mei kijk je elke donderdag om 22.00 uur naar 'Interview With A Killer'. Deze serie brengt kijkers oog in oog met veroordeelde moordenaars. Onderzoeksverslaggever David Scott stelt indringende vragen in exclusieve gevangenisinterviews om hun motieven en mentaliteit te doorgronden. Gevolgd door vanaf 12 mei dagelijks om 23.00 uur de serie 'Green Eyed Killers' over hoe jaloezie kan ontsporen in dodelijke obsessie. Gewone mensen raken verstrikt in gevaarlijke situaties met gruwelijke gevolgen.

Crime+Investigation sluitmei af met de tweedelige documentaire 'The People vs. Michael Jackson'. De documentaire biedt een unieke kijk op het spraakmakende strafproces van 2005, met exclusieve beelden en interviews die de impact van macht en privileges op gerechtigheid blootleggen. Je ziet het op zondag 25 mei en zondag 1 juni om 22.00 uur bij Crime+Investigation.

'Interview With A Killer'

Vanaf 8 mei elke donderdag om 22.00 uur

'Interview With A Killer' neemt kijkers mee naar zwaarbeveiligde gevangenissen en rechtstreeks in de gedachten van 10 veroordeelde moordenaars. Gepresenteerd door onderzoeksverslaggever David Scott, betrekt en confronteert de show de moordenaars met diepgaande interviews waarmee het publiek in de ogen kan kijken van mannen en vrouwen die het ultieme verraad aan de mensheid hebben begaan: moord. Elke moordenaar staat centraal en staat voor indringende vragen om de mentaliteit en motieven te verkennen die tot moord hebben geleid. Elke aflevering van een uur richt zich op een moordzaak en een veroordeelde, met telkens een ander hoofdthema.

'Green Eyed Killers'

Vanaf 12 mei elke doordeweekse dag om 23.00 uur

'Green Eyed Killers' vertelt de verhalen van gewone mensen die door jaloezie, onverwacht en allesomvattend, in buitengewone situaties belanden. De serie brengt de dramatische gebeurtenissen en de tegenslagen van de slachtoffers in beeld, van wie velen ingrijpende, levensveranderende ervaringen hebben doorgemaakt. Of het nu gaat om een jaloerse partner, iemand die simpelweg op het verkeerde moment op de verkeerde plek is, of een onschuldige relatie die verkeerd wordt opgevat, het kan allemaal leiden tot gewelddadige handelingen met gruwelijke gevolgen.

'The People vs. Michael Jackson'

Vanaf 25 mei elke zondag om 22.00 uur

'he People vs. Michael Jackson' neemt ons mee in een van de grootste rechtszaken van de eeuw: het strafproces van 2005 tegen muzieklegende Michael Jackson. Deze premium documentaire is gebaseerd op rechtbanktranscripties, uren aan nooit eerder vertoonde homevideo’s en meer dan 30 interviews met juryleden, advocaten, beroemdheden, verslaggevers en andere betrokkenen. Het is niet alleen een verhaal over familie, roem en de media, maar ook een onthulling van hoe rijkdom, privileges en macht de zoektocht naar gerechtigheid beïnvloeden.