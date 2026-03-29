Schokkende misdaadverhalen en onthullende onderzoeken in april op Crime+Investigation
In april staan er bij Crime+Investigation een reeks indringende misdaadseries op het programma over de duistere kanten van mens en maatschappij.
Vanaf 6 april is 'Homicide Squad: New Orleans' elke doordeweekse dag om 21.00 uur te zien en volgt een toegewijd team moordrechercheurs dat strijdt tegen de misdaad om hun gemeenschap, stad en thuis veilig te houden. Vanaf maandag 13 april kijk je wekelijks om 22.00 uur naar de nieuwe serie 'Ross Kemp: Lost Boys, Deadly Men'. In deze vijfdelige serie combineert Ross Kemp (bekend van 'EastEnders' en 'Spartacus') ernstige misdaad met een onderzoek naar de mannelijkheidscrisis onder jonge mannen in Groot-Brittannië. Verder keert vanaf 14 april elke dinsdag om 22.00 uur 'City Confidential' terug, een serie die met behulp van ooggetuigen, betrokkenen en archiefbeelden de ingrijpende misdrijven en gevaarlijke kanten van grote steden onderzoekt.
'Homicide Squad: New Orleans'
Vanaf maandag 6 april elke doordeweekse dag om 21.00 uur.
Om de straten veilig te houden beschikt de politie van New Orleans over een toegewijd team van moordrechercheurs, van wie velen zelf in deze legendarische stad zijn geboren en getogen. Homicide Squad: New Orleans volgt het aangrijpende werk van deze vastberaden groep mannen en vrouwen, die zich verenigen in de strijd tegen de misdaad om hun gemeenschap, stad en thuis terug te winnen.
'Ross Kemp: Lost Boys, Deadly Men'
Vanaf 13 april elke maandag om 22.00 uur
'Lost Boys, Deadly Men' combineert ware misdaad met een onderzoek naar de mannelijkheidscrisis die jonge mannen in Groot-Brittannië treft, in een tijd waarin geweld tegen vrouwen en meisjes tot nationale noodsituatie is uitgeroepen. Hoewel spraakmakende tragedies vaak leiden tot een openbaar debat en politieke actie, zet Ross Kemp vraagtekens bij de conclusies die media en politici trekken over wat deze mannen ertoe heeft gebracht te doden.
In de serie onderzoekt Ross vijf zaken: Jake Davison, Kyle Clifford, Elliot Rodger, Nasen Saadi en Hassan Sentamu.
'City Confidential'
Vanaf 14 april elke dinsdag om 22.00 uur
Elke stad heeft geheimen. 'City Confidential' keert terug en duikt in de duistere en gevaarlijke kanten van het kloppende hart van grote steden. In de serie komen familieleden, vrienden, rechercheurs, journalisten en anderen die nauw bij de zaak betrokken zijn aan het woord. Ooggetuigenverslagen worden gecombineerd met archiefbeelden om een misdaad en de gevolgen ervan te onderzoeken.
Ook binnenkort te zien:
'My Strange Arrest'
Vanaf 6 maart elke vrijdag om 22.00 uur
'Murder by Medic'
Vanaf 16 maart elke doordeweekse dag om 12.15 uur
'Spring Break Murders'
Vanaf 25 maart elke woensdag om 22.00 uur
'Skegness Psycho: 28 Miles to Murder'
Maandag 30 maart en maandag 6 april om 22.00 uur
