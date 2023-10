Sarita Lorena zondag in AVROTROS-programma 'Who's That Girl'

Als klein meisje droomt Sarita Lorena (26 jaar) er al van om zangeres te worden. Dansen, zingen en springen is het enige wat ze doet als ze de eerste jaren van haar leven opgroeit bij haar opa en oma in BraziliŽ.

Als Sarita op 9-jarige leeftijd naar het kleine Zeeuwse Waterlandkerkje verhuist, geeft ze deze droom niet op. Sarita schrijft haar eigen muziek en zingt overal waar ze kan. Als ze tijdens een bonte avond op haar middelbare school in Oostburg voor het eerst op het podium mag staan, weet ze het zeker: dit is wat ik de rest van mijn leven wil doen. De jonge zangeres zet door, werkt keihard en haar droom is uitgekomen. Het showbizz leven lijkt van buiten altijd het perfecte plaatje, maar heeft helaas ook een keerzijde van de medaille. Dit geldt zeker voor Sarita. Haar wereld stort in als in juli 2022 haar grote liefde Siki plotseling overlijdt.

'Who's That Girl', zondag 8 oktober om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 3.