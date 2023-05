Samen sterk tegen MS: 'Tijd voor MAX' in teken van Nationaal MS Fonds

'Tijd voor MAX' staat volgende week dinsdag 30 mei, op Wereld MS Dag, in het teken van Multiple Sclerose. De uitzending is te zien om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.

In Nederland hebben 25.000 mensen met deze ziekte te maken en dat aantal stijgt iedere dag. Het is de meest invaliderende ziekte onder jongeren. Te gast is onder anderen Andries Knevel. Hij groeide op met een vader met MS en droeg daardoor al jong verantwoordelijkheid voor het gezin. Ook te gast zijn neuroloog en onderzoeker dr. Joost Smolders en singer-songwriter Ed Struijlaart. Hij verloor zijn neef aan de gevolgen van MS en treedt op.

Multiple Sclerose is een auto-immuunziekte, waarbij het afweersysteem het eigen lichaam aanvalt. Wanneer dat gebeurt is niet te voorspellen. Dat maakt MS een zenuwslopende ziekte. Mensen met MS weten nooit wanneer de klachten toeslaan of van welke symptomen ze last gaan krijgen. Het kan betekenen dat ze plotseling hun zicht of spraak verliezen, last krijgen van uitvalsverschijnselen in hun ledematen of ze kunnen plots in een rolstoel terechtkomen. De eerste symptomen ontstaan meestal wanneer iemand tussen de 20 en 40 jaar oud is.

MS op 27-jarige leeftijd

In 'Tijd voor MAX' vertelt Kevin (31) zijn verhaal. Hij is 27 jaar als het leven hem toelacht: hij heeft net een nieuwe baan, een huis gekocht en zijn vrouw is zwanger van hun tweede kind. Al zijn dromen komen op losse schroeven te staan als Kevin last krijgt van een stekende pijn in zijn linkeroog en de diagnose MS krijgt. Het verandert zijn leven drastisch. De oogzenuwen van allebei zijn ogen zijn inmiddels beschadigd, waardoor hij zo goed als niets meer ziet. En ook zijn lichaam laat hem regelmatig in de steek. 'Ik geniet van wat er kan en wat er lukt op een dag. Maar de angst blijft altijd, je weet nooit hoe je ‘s ochtends wakker wordt', aldus Kevin. Ondanks alles blijft hij positief. Zijn gezin en intensief sporten houden hem op de been.

Onderzoek

De toekomst voor mensen met MS is uitermate onzeker. Zolang niet bekend is waardoor het ontstaat en hoe we het op kunnen lossen, wordt het centraal zenuwstelsel bij mensen met de ziekte MS meer en meer onherstelbaar beschadigd. Volgens onderzoeker en neuroloog Joost Smolders gaan de ontwikkelingen in het onderzoek naar MS snel. In zijn ErasMS Centrum in Rotterdam doen ze veelbelovend onderzoek naar het ontstaan van de ziekte. 'We zijn de afgelopen jaren heel veel te weten gekomen over het afweersysteem in de hersenen. Die moeten we nu vertalen naar gerichte behandelingen voor de mensen met MS', aldus Smolders.

Over Nationaal MS Fonds

De toekomstdroom van het Nationaal MS Fonds is een wereld zonder MS. Onderzoekers weten steeds meer over MS, maar nog niet waardoor het wordt veroorzaakt en hoe het ontstaat. Daarom investeert het Nationaal MS Fonds in innovatief wetenschappelijk onderzoek om de oorzaak te achterhalen. Tot die tijd willen ze behandelingen tegen MS én de kwaliteit van leven van mensen met MS verbeteren.

'Tijd Voor MAX', dinsdag 30 mei om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.