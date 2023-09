S10 in de tweede aflevering van 'On Stage'

Welke nieuwe band moeten we allemaal horen volgens Barry Hay? Wat is de playlist van S10? Welke legends nodigt WiWa uit? Wie zijn de muzikale bondgenoten van Naaz?

Welke jonge, veelbelovende artiesten brengt Ilse de Lange mee? En wat is volgens Spinvis het verband tussen muziek en poëzie? In 'On Stage' gooit presentatrice Nadia Moussaid samen met een hoofdgast de deuren van TivoliVredenburg wijd open voor Nederlandse muzikanten en kunstenaars. Deze aflevering is S10 de hoofdgast.

Zangeres S10 (Stien den Hollander) deelt in 'On Stage' haar playlist met ons. De muziek van de door haar uitgenodigde gasten is een dwarsdoorsnede van wat er op haar koptelefoon klinkt tijdens het sporten, wanneer ze opgebeurd wil worden en als ze zich voorbereidt op het platspelen van de AFAS Live. Wat haar zoal interesseert in het muzikale Nederland van vandaag? Onder meer de activistische smartlappen van Sophie Straat, IKRAAAN, de engelenstem van Pitou en DJ en producer Sim Fane.

Bovenal presenteert S10 in 'On Stage' een groep vrienden. Een grote club jonge muzikanten die elkaar zien, horen en steunen in de harde muziekwereld. De onderwerpen waarover deze muzikanten zingen kunnen soms persoonlijk en confronterend zijn. ‘Wij zijn ook wel fucked, best wel, meer dan onze ouders in ieder geval,’ zegt Stien tegen Nadia. Het helpt dan om er muziek van te maken. Met sommige mensen uit haar show staat ze vaker op het podium, anderen hoort ze in 'On Stage' voor het eerst live. ‘Ik vind het echt een enorme eer om hier bij te mogen zijn’, zegt Stien na het horen van het eerste nummer, dat door zangeres Pitou voor haar gespeeld wordt.

'On Stage', vrijdag 15 september om 20.55 uur bij de VPRO op NPO 3.