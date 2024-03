Roxane Kneteman is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Roxane Knetemann was een verdienstelijke profwielrenner en is tegenwoordig wielrenanalist. De passie voor fietsen heeft Roxane niet van een vreemde.

Haar vader Gerrie Knetemann was wereldkampioen wielrennen in 1978. Hij overleed op 53-jarige leeftijd tijdens een fietsritje aan een longembolie. Zijn dood had grote impact op het leven van Roxane, die er tot de dag van vandaag nog de gevolgen van ondervindt.

