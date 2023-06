Romeo Castellucci, Emma Rice en Julian Rosefeldt in 'Holland Festival Specials'

Tijdens de 76e editie van Holland Festival (1 juni t/m 1 juli) viert de VPRO de kunst met twee televisie-uitzendingen waarin de spotlights worden gericht op een aantal internationaal gerenommeerde kunstenaars die tijdens Holland Festival vernieuwend, inspirerend en urgent werk laten zien.

Met onder meer Romeo Castellucci, Emma Rice en Julian Rosefeldt. Verder: bijzondere gesprekken met festivalgasten in Nooit Meer Slapen, ook te beluisteren als podcast.

Tijdens een bezoek aan het theater in zijn geboorteplaats Cesena (Italië), vertelt de internationaal veel gevraagde Italiaanse regisseur Romeo Castellucci aan de hand van drie iconische beelden over zijn theatervoorstelling BROS, waarin hij zijn publiek laat zien én voelen hoe bruut geweld soms zonder aanwijsbaar kwaad kan ontvlammen.

Emma Rice wordt opgezocht in haar woonplaats Frome (Verenigd Koninkrijk). Ze heeft van Wuthering Heights, het epische verhaal van Emily Brönte over liefde, wraak en verlossing, een eigentijdse rockmusical gemaakt. Vanuit een oude kerk die is omgebouwd tot repetitieruimte, ontleedt ze de actuele thema's in haar werk.

Daarnaast wordt de Duitse kunstenaar Julian Rosefeldt gevolgd tijdens een locatiebezoek aan een nog lege Markthal in Amsterdam, waar tijdens Holland Festival zijn filminstallatie Euphoria te zien zal zijn. Euphoria toont de euforische én de destructieve kant van het kapitalisme, verteld aan de hand van meer dan honderd citaten (o.a. Rutger Bregman, Karl Marx en Snoop Dogg) die door Rosefeldt tot een nieuw narratief zijn verweven.

De Amerikaanse mezzosopraan Raehann Bryce-Davis maakt tijdens Holland Festival haar Nederlandse debuut in de opera Rusalka. Tijdens een van de laatste repetities van het lyrische sprookje, wordt in beeld gebracht hoe ze haar lichaam opwarmt op de tonen van hiphop en daarna langzaam maar zeker transformeert in de heks Jeěibaba.

Radio en podcast

'Nooit Meer Slapen', woensdag 14 juni, 00.00 uur, NPO Radio 1

De Vlaamse regisseur Lisaboa Houbrechts brengt op Holland Festival het familie-epos Vake Poes; of hoe God verdween. In deze groots opgezette vertelling blikt een twaalfjarige kleindochter terug op het wrede verleden van haar grootvader en andere generaties die door geweld geteisterd zijn. Houbrechts gaat erover in gesprek met Femke van der Laan.

'Nooit Meer Slapen', vrijdag 16 juni, 00.00 uur, NPO Radio 1

Trompettist Marco Blaauw is de leider van acht trompettisten die het stuk Call for the Company in the Morning van componist Raven Chacon spelen op Holland Festival. In de compositie die naar de jacht verwijst, spelen de blazers de meeste tijd op één toonhoogte, afgewisseld met solo’s die de opgejaagde dieren een stem geven. Blaauw gaat erover in gesprek met Lotje IJzermans.

VPRO en Holland Festival

Holland Festival is een toonaangevend internationaal festival voor de podiumkunsten en een van de grootste in Europa. Jaarlijks verslaat de VPRO het festival in diverse radio- en tv-uitzendingen en online.

'Holland Festival 2023,' vanaf vrijdag 11 juni om 18.20 uur bij de VPRO op NPO 2.