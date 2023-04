Romantische komedie 'Meskina' op NPO 3

In de romantische komedie 'Meskina' volgen we de Marokkaans-Nederlandse dertiger Leyla (33) die door haar familie gezien wordt als 'meskina', oftewel: een zielenpiet.

Haar huwelijk met de populaire muziekproducer Abdelkarim (34) is stukgelopen nadat hij is vreemdgegaan met een knappe zangeres en dit breed werd uitgemeten in de roddelpers. Leyla heeft geen man meer, geen baan en woont noodgedwongen weer bij haar moeder Najet (59). In de dertig, ongehuwd en thuiswonend? Leyla is nu echt gedegradeerd van succesvolle vrouw tot dé meskina van de familie.

'Meskina', maandag 1 mei om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 3.