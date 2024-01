Romantische & bekroonde cinema in februari op TV5MONDE

Februari is de maand van de liefde, maar het begin van het nieuwe jaar is ook de periode waarin het talent van filmmakers, scenarioschrijvers en acteurs wordt gevierd tijdens verschillende award ceremonies, zoals de Golden Globes, de Oscars en de César ceremonie in Frankrijk.

Romantische cinema

CINEMA: 'Maria Chapdelaine'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 11 februari om 21.00 uur Québec, 1910. Maria, 17 jaar, woont met haar familie ten noorden van het Lac Saint-Jean. In deze regio met bijzonder zware levens-omstandigheden vragen drie heel verschillende mannen haar ten huwelijk. Welke toekomst zal ze kiezen, tussen haar jeugdliefde, de aantrekkingskracht van de stad of dicht bij haar familie blijven?

Regie: Sébastien Pilote (Canada, 2021)

Naar de roman van Louis Hémon CINEMA: 'Chère Léa'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 18 februari om 21.00 uur Na een nacht waarin hij teveel gedronken heeft, besluit Jonas spontaan om zijn voormalige vriendinnetje Léa op te zoeken, op wie hij nog steeds verliefd is. Ondanks de chemie tussen hen, wijst de jonge vrouw hem af. Jonas gaat vervolgens naar het café er tegenover om haar een lange brief te schrijven... Regie: Jérôme Bonnell (Frankrijk, 2019) Bekroonde cinema CINEMA: 'L'ennemi' (Nederlands ondertiteld)

Zondag 4 februari om 21.00 uur Een beroemde politicus wordt beschuldigd van de moord op zijn vrouw, die op een nacht dood wordt aangetroffen in hun hotelkamer. Is hij schuldig of onschuldig? Niemand weet het. Misschien weet hij het zelf niet eens ... Regie: Stephan Streker (België/Frankrijk/Luxemburg, 2020)

Onderscheidingen: 7 nominaties (Angoulême 2020) CINEMA: 'Le Grand Chemin'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 8 februari om 21.00 uur 1959. Claire, zwanger, door haar man in de steek gelaten, vertrouwt haar zoon Louis aan een bevriend stel toe voor de zomer. Op het platteland leert de kleine Parijzenaar plotseling grote levenslessen, verscheurd tussen twee mensen, achtervolgd door het drama dat hen jaren eerder trof. Regie: Jean-Loup Hubert (Frankrijk, 1986)

Onderscheidingen: César 1988 voor de beste acteur (Richard Bohringer) en de beste actrice (Anémone) CINEMA: 'Farinelli, il castrato'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 15 februari om 21.00 uur Farinelli is een gekwelde ziel met een androgyne schoonheid. Hij werd op jonge leeftijd gecastreerd en is daardoor een uitzonderlijk zanger. Iedereen bewondert hem om zijn prachtige stem. Deze legende wekt niet alleen adoratie op, maar ook rivaliteit en jaloezie... Regie: Gérard Corbiau (België/Frankrijk/Italië, 1994)

Onderscheidingen: beste geluid, beste decors (César 1995), beste internationale film (Oscars 1995), beste film in een vreemde taal (Golden Globes 1995) DOCU: 'Zero impunity' (Nederlands ondertiteld)

Zondag 25 februari om 21.00 uur Al eeuwenlang vormen seksuele misdaden onzichtbare wapens in alle gewapende conflicten. Wie zijn de daders? Wat gebeurt er met de slachtoffers? Waarom blijven deze wandaden stelselmatig onbestraft? Negen vrouwelijke journalisten doorbreken het taboe, spreken er openlijk over en onderzoeken de gerechtelijke tekortkomingen. Regie: Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies (Frankrijk/Luxemburg, 2019)

Onderscheiding: officiële selectie (Annecy, 2019)