'Rikkie Kollé, de mooiste vrouw van Nederland' op NPO 3

In 'Rikkie Kollé, de mooiste vrouw van Nederland' wordt Rikkie Kollé gevolgd op haar weg naar het wereldpodium in El Salvador.

In juli 2023 is Rikkie de allereerste transvrouw die wordt gekroond tot Miss Nederland. Naast lof krijgt de 22-jarige opvallend veel onbegrip en haatreacties over zich heen. Gelukkig hebben die haar alleen nóg maar meer gesterkt in haar missie: een voorbeeld zijn voor jonge transpersonen en het normaliseren van genderdiversiteit.

