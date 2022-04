Rico Verhoeven, Timor Steffens en Joseph Klibansky in eerste aflevering 'De Kluis'

Vanaf zaterdag 30 april start het vierde seizoen van het succesvolle StukTV-format 'De Kluis'. In de eerste aflevering stappen niemand minder dan Rico Verhoeven, Timor Steffens en Joseph Klibansky in de rol van topcrimineel en proberen de door Giel, Thomas en Stefan van TeamSTUK zwaarbewaakte kluizen te overvallen.

Dit seizoen bevat zes afleveringen en is elke zaterdag vanaf 17.00 uur te zien op het kanaal van StukTV.

In 'De Kluis' is te zien hoe overvallers, zes teams van drie bekende Nederlanders, de kluizen van de zwaarbewaakte bank in het futuristische Evoluon proberen te kraken. Aan bewakers Giel, Thomas en Stefan de taak om dit te voorkomen. Ze hebben alleen geen idee wie er gaan komen en wanneer de overvallers willen toeslaan. Eén van de bewaakte kluizen bevat vijftig loodzware goudstaven, die de topcriminelen binnen twee uur buiten het terrein moeten zien te krijgen. Nieuw aan dit seizoen is de cryptokamer, waarin de overvallers cryptocoins ter waarde van vijftien goudstaven kunnen bemachtigen en kunnen uploaden met een USB-stick. Ook kunnen kijkers in de prijzen vallen en € 25.000 aan bitcoins winnen. Lukt het de overvallers uit handen te blijven van TeamSTUK?

'De Kluis' wordt geproduceerd door StukTV en Towel Media.



Uitzending vanaf zaterdag 30 april om 17.00 uur, zes weken lang op het YouTube-kanaal Stuk TV.