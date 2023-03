Regie over laatste levensfase in KRO-NCRV 2Doc: 'Dying to Live'

In 'KRO-NCRV 2Doc: Dying to Live' ziet huisarts Mirjam Willemsen de dood elke dag in de ogen. Ze begeleidt terminale zieken, maar zelf is ze ook een patiënt met ongeneeslijke kanker.

In de tijd die haar nog rest, doorbreekt ze met tomeloze inzet het taboe rond doodgaan. Dit, om de levenseindezorg te verbeteren.

'We duwen alles wat met ziekte en de dood te maken heeft te veel weg in ons dagelijks leven, daardoor zijn we er helemaal niet op voorbereid. Er wordt bijna nooit over gepraat. We moeten het levenseinde een deel van het leven maken, in plaats van er steeds omheen te draaien of het te negeren. Daarom is het belangrijk om onze wensen tijdig kenbaar te maken aan onze dierbaren en onze zorgverstrekkers. Zodat zij nooit die moeilijke keuzes voor ons moeten maken', zo vertelt Mirjam.

Over 'Dying to Live'

In het Limburgse Heerlen zet Mirjam zich al 15 jaar onvermoeibaar in om haar patiënten de moed en kracht te geven om ook in hun laatste maanden en weken ten volle te leven. Ze wil hen graag een waardig en comfortabel afscheid laten nemen. Zelfs wanneer dat alleen nog maar kan met palliatieve sedatie of euthanasie.

Voor haar patiënten is Mirjam het anker in de laatste levensfase, zoals voor bouwvakker Rob Stolk die door uitgezaaide kanker steeds sterker beperkt wordt. Of de net gepensioneerde Albert Vankan die naar eigen zeggen een leuk leven heeft gehad. Hij wil zelf bepalen wanneer en hoe hij gaat, dat wil hij niet overlaten aan ‘die rotziekte’. En voor mevrouw Mertens, die laat vastleggen dat ze bij ernstige ziekte niet meer behandeld wil worden. Mirjam is niet alleen hun vertrouwde arts, maar ook een lotgenoot van haar palliatieve patiënten. Zelf heeft ze onverwacht de diagnose longkanker stadium IV gekregen en ervaart aan den lijve wat er allemaal beter kan en moet in de levenseindezorg. Hoe dokters niet opgeleid zijn om te gaan met de dood en praten over doodgaan vermijden. Artsen focussen zich vooral op de scan en de ziekte en hebben te weinig oog voor de wensen en noden van de mens die voor hen zit.

'Dying to Live' is geregisseerd door Bart Beckers en Mariska Beckers en geproduceerd door Tellavision Productions in samenwerking met KRO-NCRV en VRT. De documentaire is gerealiseerd met steun van KWF Kankerbestrijding, Palliatieve Zorg Nederland, Limburg Film Fonds en L1.

