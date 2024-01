Raven rijdt door Amsterdam in 'Nachtdieren'

Raven struint de donkere straten van Amsterdam af op zoek naar mensen die niet kunnen of willen slapen. Daar stuit die op Shaneequa met PMDD.

Twee weken per maand is er niets aan de hand en twee weken per maand is ze angstig en suïcidaal. Ook komt Raven Stefanie tegen. Dag en nacht zet ze zich in voor moeder aarde. Daarna ontmoet Raven Stephan die terugkomt van een cateringklus. Stephan is net uit de gevangenis en probeert nu een eerlijk leven op te bouwen. En Rock ’n roll-Kapper Taco wil Raven nog best wel even knippen midden in de nacht.

'Nachtdieren', zondag 14 januari om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.