Raven ontdekt Rotterdam in 'Nachtdieren'

Raven struint de donkere straten van Rotterdam af, een thuiswedstrijd. Raven komt Elly tegen. Hij heeft een queer-friendly nagelsalon aan huis.

Ook ontmoet Raven Scott, die tot in de late uurtjes bezig is met het zoeken van items voor zijn speelgoedverzameling. Khaddouj gebruikt de nacht als inspiratie voor haar erotische kunstwerken. Vervolgens stuit Raven op Paul en Vincent; vader en zoon die allebei een voorliefde hebben voor de nacht en fotografie. De ras Rotterdamse Bea schrijft het liefst tot laat in de nacht aan haar stoute keukenmeidenromans. Tot slot loopt Raven een koperdief tegen het lijf die onverwachts openstaat voor een praatje.

'Nachtdieren', zondag 21 januari om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.