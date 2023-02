Raven ontdekt in 'Nachtdieren' West-Brabant

Raven is in West-Brabant deze nacht. Die ontmoet Saskia, een escortdame met een eigen escortbureau. Deze business heeft een enorme boost gegeven aan haar zelfvertrouwen.

Waar ze vroeger heel onzeker over was, is ze nu enorm zelfverzekerd over. Ook ontmoet Raven Kees, hij heeft COPD wat betekent dat zijn luchttoevoer steeds meer geblokkeerd wordt. Hij heeft besloten om binnenkort euthanasie te plegen. Denny was ooit taxichauffeur maar door een auto-ongeluk is hij verlamd geraakt en deels zijn spraak verloren. Hij maakt er het beste van. ’s Nachts gaat hij graag de straat op om even frisse lucht te halen.

'Nachtdieren', maandag 27 februari om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.