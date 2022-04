'Radar' over het STAP-budget en de Nutri-Score

De overheid vindt het belangrijk dat mensen hun leven lang bijleren. Tot dit jaar waren scholingskosten aftrekbaar van de belasting.

Nu is er het STAP-budget, een gratis bedrag van 1000 euro dat je kunt steken in een cursus of opleiding naar keuze. Uit een enquête van 'Radar' blijkt het STAP-systeem veel kinderziekten kent.

Nutri-Score is een voedselkeuzelogo, een kleurencode met een oordeel geeft over de voedingswaarde van producten. Teveel energie, suiker, verzadigd vet en zout leveren minpunten op. Groenten, fruit, noten, peulvruchten, vezels en eiwitten zijn pluspunten. Wetenschappers zijn kritisch op het rekenmodel achter het logo. Daarnaast zorgt het voor verwarring bij de consument, zo kan een pizza bijvoorbeeld een gezonde A krijgen en olijfolie een ongezonde D. Hoe weet je nu wat gezond is?

