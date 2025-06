'Radar' op onderzoek bij Marktplaats en zorgverzekeraars

Je betaalt voor kopersbescherming bij Marktplaats zodat de verkoper alleen jouw geld krijgt, als jij daar een 'oké' voor geeft. Alleen staat in kleine lettertjes dat jij zelf binnen zeven dagen moet aangeven dat je het product niet hebt ontvangen.

Doe je dit niet, dan wordt je geld gewoon overgemaakt. Waarom is Marktplaats hier niet duidelijker over en wat kun je in zo’n geval doen?

Deskundigen waarschuwen voor een nieuwe fraudevorm: de cryptohelpdeskfraude. Fons onderzoekt dit fenomeen en haalt verhaal.

Zorgverzekeraars horen hulp te bieden aan de tienduizenden mensen die te lang moeten wachten op geestelijke gezondheidszorg. Dat dit kan is bij veel mensen niet bekend. En krijgen ze de hulp wel, dan levert het vaak niets op. Hoe kan dit beter? Zorgverzekeraars Nederland reageert in de studio.

