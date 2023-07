'Radar': online zomerserie 'De Klantenservice' van start

'Radar' komt deze zomer met een gloednieuwe online zomerserie. Het consumentenprogramma van AVROTROS zet de komende weken elke vrijdag een nieuwe aflevering van De Klantenservice op haar eigen YouTube-kanaal.

Erik en Evita, presentatoren van de online serie, helpen wanhopige consumenten die maar niet geholpen worden door de klantenservice van een bedrijf. Lukt het Erik en Evita wel het probleem op te lossen? En hoe klantvriendelijk zijn de verschillende helpdesks eigenlijk?

De klantenservice; ook in het afgelopen tv-seizoen van 'Radar' was er weer genoeg over te doen. Klantenservices die onbereikbaar zijn, eindeloze wachttijden, tegenstrijdige of onduidelijke antwoorden bij prangende consumentenvragen of klantenservices die vanuit het buitenland opereren met medewerkers die geen Nederlands spreken. De klachten over klantenservices zijn divers en talrijk; genoeg om er een eigen serie aan te wijden deze zomer.

Aflevering 1

Vandaag start 'De Klantenservice' met het verhaal van Marieke. Zij probeert al een half jaar haar slechte telefoonverbinding bij Lebara op te lossen. Volgens de provider werkt Mariekes iPhone 11 slecht samen met het KPN-netwerk, waar Lebara gebruik van maakt. Presentator Erik belt naar de helpdesk van Lebara en wordt naar veel kastjes en muren gewezen. Vindt hij wel een oplossing voor Marieke? De hele reportage is nu hier te zien.

'Radar' in de zomer

'Radar' gaat deze zomer online door. Iedere week verschijnt er op vrijdagochtend een nieuwe video op het YouTube-kanaal van het consumentenprogramma. De komende weken is dat de serie 'De Klantenservice'.

'De Klantenservice' ('Radar'), iedere vrijdagochtend een video op youtube.nl/avrotrosradar.