'Radar' onderzoekt prijsstijging van warmte- en koudeopslag

Bewoners van een nieuwbouwwijk in Blaricum schrikken zich rot als ze de huur van hun warmtepomp en hun vastrechtkosten voor 2023 zien stijgen met 73 procent.

Ook uit Arnhem, Gorinchem, Amstelveen en Dongen kwamen klachten bij 'Radar' binnen over de prijsstijging van hun warmte- en koudeopslag (WKO-systeem) van warmteleverancier Eteck. En masse mailden klanten het bedrijf om uitleg over de tarieven; want hoe kan het dat gasloze energie zoveel duurder wordt? Een reactie van Eteck blijft uit, zo is maandag te zien in het AVROTROS-programma 'Radar'.

'Radar', maandag 20 februari om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.