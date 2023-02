'Radar' onderzoekt: flitsbezorgers Getir, Gorillas en Flink overtreden verkoopverbod tabak aan minderjarigen

Het blijkt kinderlijk gemakkelijk voor minderjarigen om door flitsbezorgers sigaretten te laten bezorgen. Daar waar restaurants en cafés geen sigaretten meer mogen verkopen, zien Getir, Flink en Gorilla's dit als een gat in de markt. AVROTROS-programma Radar nam de proef op de som en liet een 13-jarige negen keer sigaretten bestellen.

Maar liefst acht keer werden, zonder haar identiteitsbewijs te checken, de sigaretten bezorgd, zo is vanavond op beeld bij 'Radar' te zien.



Hoe kan dit en hoe werken we toe naar een rookvrije generatie? Staatssecretaris voor Jeugd en Preventie Maarten van Ooijen geeft een toelichting in de studio. Volgens longarts en activiste tegen de tabaksindustrie Wanda de Kanter is de uitkomst van het onderzoek duidelijk: ''Dit betekent dus dat onze kinderen, waar ze ook zitten, tabak kunnen laten bezorgen. Ik neem het de distributeurs niet eens zo kwalijk; de overheid moet zorgen dat er een vergunningenstelsel komt.''



'Radar', maandag 20 februari om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.