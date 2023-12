'Radar' maandag over wild vlees en de definitie van vandalisma

Foto: AVROTROS © Elvin Boer 2023

Met de feestdagen in aantocht neemt de vraag naar wild vlees in supermarkten en bij slagers toe. 'Lokaal eten' is de trend en omdat wild vlees vaak lokaal geschoten wordt er vanuit gegaan dat dit beter is om te eten.

Daarnaast krijgen deze reeën en wilde zwijnen geen antibiotica. Maar hoe weet je eigenlijk of ze niet teveel gifstoffen of zware metalen uit de grond opnemen en of dat ook in het vlees terecht komt? Fons Hendriks zoekt het uit.

Veel verzekeraars hanteren een andere definitie van het woord vandalisme. Het kan daarom zo zijn dat vanuit de woonhuisverzekering niet alles vergoed wordt wanneer er schade is door vandalisme. Hoe dat zit en waar moet je op letten als het aankomt op een woonhuisverzekering? In oktober besteedde Fons Hendriks aandacht aan Refurbished.nl. Er gaat volgens gedupeerden veel mis bij de webshop voor hergebruikte telefoons, tablets en laptops. Bestellingen worden niet geleverd en bij annuleringen wordt het geld pas heel laat, of niet, teruggestort. Het bedrijf beloofde beterschap maar toch blijven de klachten bij 'Radar' binnenkomen. 'Radar', maandag 18 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.