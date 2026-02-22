'Radar' maandag over parkeerklachten, ondoorzichtig biedingsproces en gevoelige productinformatie
Aanhoudende klachten over parkeerapp EasyPark, één van de meest gebruikte parkeerapps van Nederland: gebruikers melden dat zij parkeeracties niet kunnen beëindigen met torenhoge rekeningen als gevolg, en klagen over een slecht bereikbare klantenservice, ondanks de belofte van beterschap eind 2024. Fons gaat in gesprek met EasyPark.
Ook keert 'Radar' terug naar het ondoorzichtige biedingsproces in de huizenmarkt. In 2021 toonde 'Radar' al aan dat makelaars een dikke vinger in de pap hadden, en vijf jaar later blijkt met verborgen camera dat vriendjespolitiek nog altijd springlevend is en actief bijdraagt aan nog hogere huizenprijzen, in een tijd van woningtekort. De NVM reageert in de studio.
En webshops en online drogisterijen delen op grote schaal gevoelige productinformatie van consumenten met advertentieplatforms als Google, Meta en Pinterest. In de uitzending presenteren 'Radar' en onderzoeksplatform Investico de resultaten van een gezamenlijk onderzoek.
'Radar', maandag 23 februari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.
https://radar.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Nieuw seizoen van 'The Auction House: Yorkshire' op Discovery
- 'Met het Mes op Tafel' is terug
- ‘En nu is ze dood.’ van Phara de Aguirre en Nahid Shaikh op VRT Canvas legt de patronen achter femicide bloot
- Oud-VARA-presentator Koos Postema overleden. NTR zendt 'Het Laatste Woord' uit
- Onopgeloste raadsels ontrafeld op Discovery: nieuw seizoen 'Expedition Files' met Josh Gates
- 'Radar' maandag over parkeerklachten, ondoorzichtig biedingsproces en gevoelige productinformatie
- 'Alles in Orde!' gaat de familie Delens helpen
- Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X': halve finalisten krijgen verrassing
- Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap aan 130km/u: 'Blijf van ons ma!'
- Dit zijn de kandidaten van ‘De Dag van Vandaag’ deze week
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag vanuit Cafe Bistro Rijnbar
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- KRO-NCRV's 'Pointer' over de gevaren van AI-chatapps
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- NPO Klassiek geeft startschot voor 'Filmmuziek Top 400': stembus geopend
Multimedia SPOTLIGHT
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
-
Wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'?
-
Wat doet Jonathan Medart in de backstage van 'The Voice'?
-
De tweede Lach van JOE is geraden!
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
-
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
-
Hilarisch! Familie Gooris waagt zich aan de doedelzak.
-
De coaches trappen 'The Voice' zélf zingend op gang
-
Kijk het tweede seizoen van 'Cross' bij Prime Video
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
-
Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'
-
Konvooi-families op proef gesteld met 'schimmelteenwijn' van Bockie
-
'Paul McCartney: Man on the Run' binnenkort te zien op Prime Video
-
Kijk de trailer van Guy Ritchie's 'Young Sherlock'
-
Netflix toont eerste beelden van tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 4
-
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
-
Stijn uit Oosterzele verdubbelde zijn jaarloon
-
Zon, luxe en totale chaos in 'All In' op Streamz
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
Kijktip van de dag
Philippe start als angstcoach een traject met Veronica, die van kinds af aan een panische angst heeft voor water. Hij wil haar laten wennen aan het diepe water én heeft een eerste zwemles voor haar geregeld. Een andere angst die hij wil aanpakken is spinnenangst of arachnofobie. Hiervoor heeft Philippe een groepje samengesteld van zes mensen die hij in enkele korte en krachtige stappen wil helpen hun angst voor spinnen te overwinnen. Hij loodst de deelnemers van een onschuldig lesje over spinnen en voorzichtig contact met een huisspin naar een donkere kelder vol vogelspinnen.
'Gene Paniek!', om 20.05 uur op VRT 1.