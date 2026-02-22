'Radar' maandag over parkeerklachten, ondoorzichtig biedingsproces en gevoelige productinformatie

Aanhoudende klachten over parkeerapp EasyPark, één van de meest gebruikte parkeerapps van Nederland: gebruikers melden dat zij parkeeracties niet kunnen beëindigen met torenhoge rekeningen als gevolg, en klagen over een slecht bereikbare klantenservice, ondanks de belofte van beterschap eind 2024. Fons gaat in gesprek met EasyPark.

Ook keert 'Radar' terug naar het ondoorzichtige biedingsproces in de huizenmarkt. In 2021 toonde 'Radar' al aan dat makelaars een dikke vinger in de pap hadden, en vijf jaar later blijkt met verborgen camera dat vriendjespolitiek nog altijd springlevend is en actief bijdraagt aan nog hogere huizenprijzen, in een tijd van woningtekort. De NVM reageert in de studio.

En webshops en online drogisterijen delen op grote schaal gevoelige productinformatie van consumenten met advertentieplatforms als Google, Meta en Pinterest. In de uitzending presenteren 'Radar' en onderzoeksplatform Investico de resultaten van een gezamenlijk onderzoek.

'Radar', maandag 23 februari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.