'Radar' maandag over parkeerklachten, ondoorzichtig biedingsproces en gevoelige productinformatie

zondag 22 februari 2026
Foto: AVROTROS © Elvin Boer 2023

Aanhoudende klachten over parkeerapp EasyPark, één van de meest gebruikte parkeerapps van Nederland: gebruikers melden dat zij parkeeracties niet kunnen beëindigen met torenhoge rekeningen als gevolg, en klagen over een slecht bereikbare klantenservice, ondanks de belofte van beterschap eind 2024. Fons gaat in gesprek met EasyPark.

Ook keert 'Radar' terug naar het ondoorzichtige biedingsproces in de huizenmarkt. In 2021 toonde 'Radar' al aan dat makelaars een dikke vinger in de pap hadden, en vijf jaar later blijkt met verborgen camera dat vriendjespolitiek nog altijd springlevend is en actief bijdraagt aan nog hogere huizenprijzen, in een tijd van woningtekort. De NVM reageert in de studio.


En webshops en online drogisterijen delen op grote schaal gevoelige productinformatie van consumenten met advertentieplatforms als Google, Meta en Pinterest. In de uitzending presenteren 'Radar' en onderzoeksplatform Investico de resultaten van een gezamenlijk onderzoek.

'Radar', maandag 23 februari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Persbericht AVROTROS
https://radar.avrotros.nl/
Kijktip van de dag

'Gene paniek' (VRT 1)

Philippe start als angstcoach een traject met Veronica, die van kinds af aan een panische angst heeft voor water. Hij wil haar laten wennen aan het diepe water én heeft een eerste zwemles voor haar geregeld. Een andere angst die hij wil aanpakken is spinnenangst of arachnofobie. Hiervoor heeft Philippe een groepje samengesteld van zes mensen die hij in enkele korte en krachtige stappen wil helpen hun angst voor spinnen te overwinnen. Hij loodst de deelnemers van een onschuldig lesje over spinnen en voorzichtig contact met een huisspin naar een donkere kelder vol vogelspinnen.

'Gene Paniek!', om 20.05 uur op VRT 1.

