'Radar' maandag over incassobureaus en verzakte huizen

Iedereen kent de verhalen: ten onrechte tot in den treure achtervolgd worden door een incassobureau.Vanaf 1 april komen er nieuwe regels en moeten nieuwe en bestaande incassobureaus een vergunning aanvragen.

Ook moeten ze aan verschillende kwaliteitseisen voldoen, zo staat in de Wet kwaliteit incassodienstverlening. Betekent dit het einde van malafide incassobureaus? 'Radar' zet het op een rij.

Een half miljoen huizen in Nederland is verzakt en als er niet snel iets gebeurt kan dat aantal verdubbelen. Hoe weet je, als koper van een huis, of er funderingsproblemen zijn? Schade aan de fundering wordt nu bijna nooit vermeld. De koper draait nu voor de (hoge) kosten op als het huis verzakt blijkt te zijn.

