'Radar' maandag over de dalende gasprijs

De prijs van gas is de afgelopen maanden flink gedaald. Daarbij valt iets op: de prijs voor gas op de beurs daalt veel harder dan de prijs die consumenten betalen.

Betalen consumenten veel en is daar een redelijke verklaring voor? Of wordt er gewoon veel geld verdiend? 'Radar' zet alles op een rij en Pieter Omtzigt reageert.

Verder: stel, je plaatst een advertentie in de lokale sportkrant. Daarna krijg je als bedrijf een aanbieding in de bus: je mag de advertentie nog eens kosteloos plaatsen. Klinkt bijna te goed om waar te zijn. Na bevestiging krijg je een week later een factuur van bijna 1700 euro op de mat. 'Grapje' denk je eerst. Tot je brieven krijgt van een incassobureau, of je een rekening wil betalen van ondertussen meer dan 3000 euro. Advertentiefraude, wie zit hier achter? Fons Hendriks zoekt het uit.

'Radar', maandag 16 oktober om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.