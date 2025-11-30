'Radar' maandag over anti-haaruitvalmiddel en zonnepanelen

Het anti-haaruitvalmiddel finasteride is populair onder jonge mannen, maar kent veel zware bijwerkingen. Afgelopen zomer voegde de Europese Medicijnen Autoriteit (EMA) een extra bijwerking toe op de bijsluiter: suïcidale gedachten.

Dit was al jaren bekend, maar gebruikers wisten van niets. Waarom wordt dit medicijn ingezet tegen een kwaal als haaruitval? Fons zoekt het uit.

Zonnepanelen zijn jarenlang gestimuleerd door de overheid, maar vanaf 2027 verdwijnt de salderingsregeling en lopen de terugleverkosten op. 'Radar' duikt in jaarnota’s en maakt prognoses voor toekomstige energierekeningen. Welke keuzes moeten consumenten maken om hun stroom slimmer te benutten?

En: waar moet je op letten als je wil overstappen van zorgverzekering? 'Radar' zet het op een rij.

