'Radar' heeft het maandag over ozontherapie

Het lijkt een soort heilige graal: ozontherapie. Bij deze therapie wordt er bloed uit je lichaam gehaald, 'verrijkt' met ozon en dit geheel wordt weer terug in de ader gespoten.

Sommige klinieken beweren dat het helpt tegen chronische vermoeidheid, long-covid en zelfs kanker. Zonder bijwerkingen. Maar de werking is niet wetenschappelijk bewezen. 'Radar' gaat met verborgen camera op pad. Je wilt tijdelijk meubels opslaan maar na het ophalen van de inboedel stijgen de maandelijkse kosten. En als er meubels kapot blijken, wordt dit amper vergoed. Veel klachten over Inbox-Storage, terwijl de reviews op internet positief zijn. Wat is er aan de hand?

