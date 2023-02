'Putin and the West': tien jaar worsteling met het leiderschap van Poetin

Bijna een jaar na de Russische invasie van Oekraïne, laat de documentaireserie 'Putin and the West' zien hoe het Westen al tien jaar worstelt met het leiderschap van Vladimir Poetin.

De inname van de Krim, de dramatische interventie in Syrië en het gebruik van een dodelijk zenuwgas op Britse bodem; elke aflevering laat zien hoe Poetin het Westen in verwarring heeft gebracht. Met gesprekken met onder anderen Boris Johnson, François Hollande, Volodymyr Zelensky en Frans Timmermans.

Aflevering 1: Mijn achtertuin, woensdag 1 maart

Wanneer de Oekraïense president Victor Janoekovitsj in 2013 weigert om het associatieverdrag met de Europese Unie te ratificeren, breken er in Kiev massale protesten uit. De binnenlandse troepen grijpen hard in en er vallen honderden doden en gewonden. Janoekovitsj vlucht naar Rusland en Poetin doet een gedurfde zet: hij stuurt troepen naar de Krim. Het Westen probeert Poetin te stoppen, vooral nadat de gevechten zich uitbreiden naar de Donbas en vlucht MH17 wordt neergehaald. Hoofdrolspelers als David Cameron, Frans Timmermans, François Hollande en Jos Manuel Barroso vertellen hoe er ruzie uitbrak over het opleggen van sancties aan Rusland. Uiteindelijk zorgt de besluiteloosheid van het Westen ervoor dat Poetin de controle over de Krim overneemt.

Aflevering 2: Rusland slaat terug, woensdag 8 maart

Na zijn succes op de Krim, richt Poetin zich op het Midden-Oosten. De Westerse leiders hopen dat de Russische president de rol van vredesstichter op zich neemt, maar hij blijkt hele andere plannen te hebben. Door zijn hulp aan Bashar al-Assad in Syrië, laat Poetin zien hoever hij bereid is te gaan om zijn bondgenoten aan de macht te houden. De Britse oud-premier David Cameron beschrijft zijn pogingen om Poetin voor zich te winnen tijdens de Olympische Spelen in Sotsji. Dit heeft geen resultaat en in 2015 stuurt Poetin Russische troepen naar Syrië om Assad te helpen.

Aflevering 3: Een gevaarlijke route, woensdag 15 maart

In 2017 wordt Donald Trump president van de VS. Hij hoopt vrienden te worden met Poetin, maar als de VS wapens leveren aan Oekraïne, is de prille vriendschap snel bekoeld. De Britse oud-premier Theresa May wordt geïnterviewd over de gevolgen van de vergiftiging van een voormalige Russische militaire inlichtingenofficier op Brits grondgebied. Ook Zelensky, de huidige president van Oekraïne, wordt geïnterviewd terwijl de oorlog in zijn land voortwoedt. Hij vertelt over zijn eerste en enige ontmoeting met Poetin.

Regie: Tim Stirzaker

Productie: Brook Lapping Production

'Putin and the West', vanaf 1 maart iedere woensdag om 23.15 uur bij de VPRO op NPO 2.