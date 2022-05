'Puberruil' met Maxim en Jaimy

Deze week ruilt aanstormend chirurg Maxim met DJ Jaimy Lorenzo. De 17-jarige Maxim woont in Badhoevedorp, met zijn ouders en zijn zusje Robin.

Ze heeft het syndroom van Pfeiffer en heeft thuis veel zorg nodig. Daarom wil Maxim later chirurg worden. Ook is hij een fanatiek ijshockeyer.

Jaimy woont samen met zijn ouders en zijn zusje Olivia in Rijnsburg. Jaimy is pas 15 jaar maar draait al op festivals! Het is zijn droom om als DJ de wereld over te reizen! Hij heeft al een DJ naam, namelijk: DJ Jaimy Lorenzo!

In 'Puberruil' stappen twee pubers uit hun vertrouwde bubbel en ruilen een paar dagen van leven. Een ander gezin, huis en dagelijkse routines. Hoe voelt het om even in compleet andere schoenen te staan? Tijdens de ruil worden ze bijgestaan door presentator Jan Kooijman.

'Puberruil', dinsdag 24 mei bij KRO-NCRV om 21.10 uur op NPO 3.