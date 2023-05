'Pride From Above' in juni op National Geographic

Met exclusieve toegang tot enkele van 's werelds grootste vieringen van de LHBTQIA+ gemeenschap geeft National Geographic een nieuwe kijk op Pride - vanuit de lucht.

Het programma onthult het historische activisme, de onverschrokken creativiteit en de vindingrijkheid die nodig is om deze kleurrijke festivals van hoop te laten plaatsvinden.

Zondag 18 juni en maandag 26 juni vanaf 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW

TO CATCH A SMUGGLER

Via de luchthavens van de VS komen elk jaar 124 miljoen mensen binnen. Het is een non-stop menselijke vloedgolf en onder hen bevindt zich een eindeloze stroom met smokkelwaar en kwade bedoelingen. De grenzen worden verdedigd door de waakzame mannen en vrouwen van het Department of Homeland Security, waarvan de agentschappen een drieledige verdediging van de Amerikaanse luchthavens vormen. De DHS gebruikt alle beschikbare middelen om het smokkelen tegen te gaan en de smokkelaars te ontmaskeren.

Vanaf 18 juni, elke zondag om 22.30 uur op National Geographic.

NIEUW

MY UNIQUE B&B

Meester-timmerman Simon Parfett en zijn team helpen gezinnen, echtparen en gepensioneerden om kansen te zien in het verdienen van geld met hun ongebruikte of onderbenutte ruimtes. Het team tovert deze ruimtes om tot hun eigen unieke B&B.

Vanaf 23 juni, elke werkdag om 12.00 uur op National Geographic.