Presentatie Eendagsplan Toeslagenaffaire maandag in 'Radar'

De slepende hersteloperatie van de toeslagenaffaire moet op de schop, vinden CDA en SP. Daartoe presenteren voormalig kamerlid Renske Leijten (SP) en CDA-kamerlid Inge van Dijk een 'eendagsplan' in de uitzending van het AVROTROS-programma 'Radar' op maandag 25 september.

Het plan moet gedupeerde ouders sneller helpen. Nu raken veel toeslagenouders vaak jarenlang verstrikt in de pijnlijke procedures van het herstelproces.

Versimpeld

Van Dijk en Leijten vinden dat de hersteloperatie radicaal versimpeld moet worden. In hun eendagsplan spreekt de overheid één datum af met een toeslagenouder om samen om tafel te zitten. De ouder en de overheid verzamelen van tevoren de relevante bewijzen en documenten en bespreken dit op de bewuste dag. Ze overleggen vervolgens over de schadevergoeding. Een dag later volgt, als het plan wordt uitgevoerd, de definitieve beslissing.

Versnellen

Het plan moet de huidige procedure versnellen omdat deze jaren voort kan slepen. Van Dijk: 'Als je met de ouders om tafel gaat en hen laat voelen: wij zijn hier voor jullie, dan krijg je een andere dynamiek in het proces. Maar als je tegen de ouders zegt: lever maar bonnetjes aan, dan kijken wij wat we ermee doen, dan zou ik ook boos en strijdbaar worden.'

Volgens de huidige procedures moeten ouders in het huidige proces namelijk veel 'bonnetjes' en andere bewijzen aanleveren en hun pijnlijke verhaal oprakelen bij elk nieuw overheidsloket, elke betrokken commissie en in elk stadium van het complexe stappenplan. Ouders beginnen daarom allerlei juridische procedures. Vorig jaar stelden 20.000 mensen de Belastingdienst in gebreke omdat die langer over een beslissing deed dan wettelijk toegestaan.

Twee miljoen

'Je kunt in heel veel verschillende procedures lopen, zoals bezwaren en ingebrekestellingen. Dat kost veel geld, dat leidt tot ontzettend veel stress en het stelt het finale oordeel van wat je krijgt uit', zegt Leijten. Het voormalig kamerlid vervolgt: 'Maar wij zijn geen schade-experts, en iedere dag dat het langer duurt, kost het ook gewoon 2 miljoen aan overhead.'

De kosten van de hersteloperatie worden nu begroot op 7,1 miljard euro. Twee miljard daarvan is voor de uitvoering, die een steeds groter aandeel van het prijskaartje uitmaakt. De rest is bedoeld voor compensatie van de ouders. 65.000 mensen hebben zich als gedupeerde gemeld voor het herstelproces, dat nu drie stappen kent.

Staatssecretaris

Staatssecretaris voor Toeslagen en Douane Aukje de Vries antwoordt niet op de vraag wat zij vindt van het eendagsplan. Ze zegt dat ze constant zoekt naar manieren om de hersteloperatie te versnellen en verbeteren, wat heeft geleid tot een nieuwe aanvullende schaderoute die dit najaar wordt uitgerold. 'Er zijn helaas geen makkelijke oplossingen om alle problemen in een keer weg te nemen. Daarvoor is het te ingewikkeld: het gaat om een grote groep ouders en ze hebben niet allemaal dezelfde problemen.' In de studio van 'Radar' geven Leijten en Van Dijk maandag een toelichting op hun plan.

