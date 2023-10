PostNL past beleid aan na onderzoek 'Radar'

PostNL past per direct de bezorging van aangetekende brieven aan. Het AVROTROS- programma 'Radar' concludeerde eerder dit jaar dat de levering van de brieven vaak niet goed gaat. De brieven werden zonder handtekening van de ontvanger door de brievenbus gedaan.

Uit een recente check blijkt, zo is in de uitzending van maandag te zien, dat het afleveren van de brieven nauwelijks is verbeterd.

'Vanaf nu worden aangetekende brieven alleen nog maar bezorgd door aparte bezorgers', aldus PostNL-topman Bob van Ierland, directeur post Nederland. Dit moet ervoor zorgen dat de gevoelige post op de juiste manier bezorgd wordt. 'Het blijft mensenwerk, maar door het zo te doen heb ik er echt alle vertrouwen in', zegt van Ierland. Afgelopen zomer werd dit beleid al op kleine schaal getest door PostNL en de resultaten waren naar eigen zeggen positief.

'Radar' neemt opnieuw proef op de som

'Radar' stuurde twintig aangetekende brieven door heel Nederland naar mensen die niet thuis waren. Zes keer ging de levering goed: de brief werd naar een afhaalpunt gebracht en de bewoners kregen een briefje in de brievenbus. Maar het overgrote deel werd nog steeds niet correct afgeleverd. Zeventig procent van de brieven belandde, zonder handtekening van de ontvanger, gewoon in de brievenbus. De brieven werden wel ondertekend, maar nooit door de ontvanger. Soms is zelfs de sticker 'aangetekend' van de brief gescheurd.

Niet of fout afleveren kan grote gevolgen hebben

Een aangetekende brief wordt met een specifieke reden verstuurd. Zo kan het gaan om belangrijke documenten of bewijsstukken voor een verzekeraar. Ook aankondigingen voor het betalen van griffiekosten gaan via aangetekende post. Het niet (of fout) leveren van een aangetekende brief kan daarom grote gevolgen hebben voor de consument.

'Radar', maandag 2 oktober om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.