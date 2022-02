'Post mortem'-tekening van onbekende vrouw Nederweert in 'Opsporing Verzocht'

Op 28 september sloeg een schipper op het kanaal Wessem-Nederweert alarm bij de politie; hij had iets zien drijven dat leek op een lichaam. In het water werd daarna inderdaad een overleden vrouw gevonden. Ze was naakt en is mogelijk slachtoffer van een misdrijf.

Ondanks het verspreiden van haar foto werd haar identiteit de afgelopen periode niet bekend. Dat komt mogelijk omdat het gezicht van de vrouw door gasvorming wat gezwollen was. Daarom heeft het team van het Centrum voor Biometrie van de Landelijke Eenheid van de politie een zogenaamde post mortem-tekening van de vrouw gemaakt. Op deze tekening is beter te zien hoe de vrouw er waarschijnlijk bij leven uitzag. Daarnaast is inmiddels duidelijk dat niet ver van het lichaam van de vrouw een dode hond op de oever lag. Had die hond een link met het slachtoffer?

Vuurwerkbom treft gezinshuis met 8 pleegkinderen

In 'Opsporing Verzocht' wordt ook hulp gevraagd bij het opsporen van 2 jonge mannen die 13 oktober een vuurwerkbom gooiden naar een huis aan de Rijksstraatweg in Geldermalsen. De woning is een zogenaamd gezinshuis, waar ouders met hun eigen kinderen en pleegkinderen wonen. De daders, het gooien van de bom en de kracht van de daarop volgende explosie zijn op bewakingsbeelden vastgelegd. Door de explosie en het rondvliegende glas van drie ruiten die sneuvelden, was er grote paniek. Zeker bij de 8 pleegkinderen, die soms traumatische dingen hadden meegemaakt in het verleden, had de bom een grote nasleep.

Hun pleegvader: 'Ze reageren heftiger op dit soort situaties, het gevoel van onveiligheid. We hebben echt weken nodig gehad om iedereen weer een beetje tot bedaren te krijgen, dat iedereen weer goed sliep.'

Verder toont de politie in Rotterdam duidelijke beelden van 14 nog gezochte verdachten van de rellen op 19 november en wordt een update rond dit onderzoek gegeven. Daarnaast kan er getipt worden over onder meer een aanranding in een trein en een overval op een supermarkt in Asperen.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 1 februari om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.