Portret van het kerkkoor Schola Cantorum in 'Kruispunt'

'Als er niet gezongen wordt blijft het stil'. Onder dat motto wordt in Den Bosch gevierd dat in de Sint-Janskathedraal al 750 jaar koorzang klinkt.

Regisseur Hans Borgman maakte de film ‘Schola’, een liefdevol portret van het kerkkoor Schola Cantorum, verbonden aan de Bossche Sint-Janskathedraal. Het koor staat in een traditie van 750 jaar koorzang in de kathedraal, een bijzonder jubileum dat in Den Bosch uitgebreid wordt gevierd.

De film volgt zangers tijdens repetities en thuis en gaat kijken bij de jeugdopleiding waar wekelijks tientallen kinderen zingen. De schitterende muziek, zeker als die klinkt in de monumentale kathedraal geeft een verbinding met het hogere, maar kan ook niet-gelovigen raken tot in hun ziel.

'Kruispunt: Portret van het kerkkoor Schola Cantorum', zondag 11 februari om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.