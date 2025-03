Politie zoekt dader zedendelicht Nijmegen via 'Opsporing Verzocht'

In de nacht van 8 op 9 november is een jonge vrouw in Nijmegen aangevallen door een man die haar even zou wijzen waar ze naar het toilet kon. Hij belaagde haar op een stil stukje van de Molenpoortpassage, waar je als voorbijganger geen zicht op hebt.

Er zijn beelden waarop de hevige worsteling tussen slachtoffer en dader te zien is. De politie hoopt vanavond tips over de man te krijgen. Mogelijk heeft hij een band met Amsterdam, daar was de telefoon van het slachtoffer de dag erna actief.

Met scherp schieten op straat in Zoetermeer

Er zijn bewakingsbeelden van de gerichte beschieting van een groep vermoedelijk jonge mensen aan de Sumatra in Den Haag. De schutter komt herkenbaar in beeld.

Dood Ardiles Gerard (42): belangrijke bewakingsbeelden rond partycentrum

In de nacht van 1 op 2 februari is er geschoten tijdens een feest in een partycentrum aan de Galvanistraat in Rotterdam. Een 24-jarige man raakte zwaargewond. De 42-jarige Ardiles Gerard uit Hoorn overleefde het niet. Op bewakingsbeelden is te zien dat na de schoten drie mannen snel weg willen. Eén van hen schiet op een achtervolger, daarbij is ook vastgelegd dat hij bijna een vrouw raakt. De politie wil graag snel informatie over wat zich daar heeft afgespeeld en wie waar verantwoordelijk voor is.

Verder aandacht voor brandstichtingen en explosies in Oosterhout, de ontwikkelingen rond de brandstichtingen bij het ziekenhuis in Beverwijk en beelden van een opgefokte overvaller bij een Jumbo in Eindhoven.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 4 maart om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.