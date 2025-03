Politie toont verdachten rond dood 28-jarige in 'Opsporing Verzocht'

Op 5 september ontdekten agenten aan de Visodeweg in Vlissingen een dode man achter een auto. Circa 50 meter verderop werd in een weiland een zwaargewonde man gevonden.

De politie heeft inmiddels zicht op twee verdachten en toont vanavond in 'Opsporing Verzocht' beelden van deze mannen.

Dode man in stadspark Beverwijk

In de nacht van 31 juli op 1 augustus is de 57-jarige Radoslav Macioszek om het leven gebracht in het openbare stadspark Steybeeck in Beverwijk. Radoslav leefde al een tijdje in een tentje in het park en heeft mogelijk ruzie gehad met een andere parkbezoeker. In de uitzending een reconstructie van de nu bekende feiten.

Oss: wie weet er meer over slachtoffer in berging?

Verder een oproep aan mensen die meer informatie hebben over de 23-jarige man die op maandagavond 10 februari doodgeschoten werd gevonden in een berging onder een appartementencomplex aan de Professor Regoutstraat in Oss.

Daarnaast veel bewakingsbeelden: van ondere andere een overval op een juwelierszaak in Rhenen, een mishandeling op Amsterdam CS en een overval op een supermarkt in Apeldoorn.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 18 maart om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.