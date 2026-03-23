Politie toont verdachte explosie Atrium in 'Opsporing Verzocht'
In 'Opsporing Verzocht' vertelt de Amsterdamse politie vanavond over de voortgang in het onderzoek naar de aanslagen op een Joodse school en kantoorgebouw Atrium, een week geleden.
Er zijn inmiddels zo’n 150 tips over de explosie bij de school nadat vorige week bewakingsbeelden van twee verdachten zijn getoond. Inmiddels is er ook beeld van een verdachte van de explosie bij het Atrium.
Op 20 september vonden grootschalige rellen plaats bij een demonstratie tegen het asielbeleid op het Malieveld in Den Haag. De politie geeft vanavond voor het eerst een inkijk in het officiële onderzoeksdossier, en deelt niet eerder vertoonde beelden van de politie-heli, geweld tegen omstanders en pers, én nieuwe verdachten.
In Amsterdam is een 73-jarige mevrouw behoorlijk gewond geraakt doordat een jonge man tegen haar aanviel. Op beelden vanaf de Kalverstraat is te zien dat de jonge man zelf een duw krijgt, precies als de vrouw langs hem komt. Er is mogelijk sprake van een trend waarbij jongeren expres vrouwen laten vallen.
Op 22 december is in het Limburgse Walem een overval gepleegd op een marktverkoper die op de Valkenburgse Kerstmarkt stond. Op beelden is te zien dat de daders in een opvallende witte Alfa Romeo Giulietta reden.
Verder de zoektocht naar onder andere de mannen die op metrostation Kronenburg in Amstelveen een toerist beroofden, de persoon die in Tilburg een scootmobiel in brand stak, en herkenbare fraudeurs. De politie probeert deze maand een groot aantal van deze oplichters te vinden met de campagne Game Over?!.
'Opsporing Verzocht', maandag 23 maart om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.
Kijktip van de dag
In oktober 2004 wordt Katherine Schelfhout (21) gewurgd nabij het Gentse Citadelpark. Aanvankelijk vermoedt men een serieverkrachter, maar haar stille vriendje blijkt verdacht en beroept zich op geheugenverlies tot aan zijn proces.
'Moordzaken: Liefde is geen Alibi', om 21.50 uur op VTM.