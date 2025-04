Politie komt met nieuwe informatie over dood pakketbezorger Atilla

De politie deelt dinsdag nieuwe, nog niet eerder openbaar gemaakte beelden en feiten rond de dood van de 45-jarige Atilla in Delfgauw.

De pakketbezorger en klusjesman werd zondagochtend 8 december in zijn brandende bestelwagen op een parkeerplaats langs de A13 ontdekt. Zijn dood is waarschijnlijk een misdrijf. In 'Opsporing Verzocht' worden vanavond onder andere beelden getoond van Atilla in de nacht van zijn dood, en bespreekt de politie een aantal scenario’s rond zijn overlijden. Mogelijk werd de van oorsprong Turkse man gedood om zijn geaardheid.

Vijf incidenten bij dakdekker Den Bosch

Sinds 24 augustus zijn er al vijf incidenten rond een huis van een dakdekker aan de Leyhof in Den Bosch geweest. Zo werd er zeer zwaar vuurwerk bij zijn voordeur afgestoken en werd er twee keer brand gesticht in zijn bedrijfsbus. Er zijn beelden van alle incidenten.

Man (78) in Utrecht overvallen

Op 29 januari is een 78-jarige man in Utrecht Overvecht mishandeld in zijn eigen huis. Hij werd in de val gelokt door een jonge man die bij hem aanbelde. De aanbeller vroeg naar de weg. Toen de bewoner hem die uitlegde, werd hij opeens overmeesterd en grof tegen de grond gewerkt door twee andere mannen. De man die de weg vroeg staat zeer duidelijk in beeld en is ook te horen.

Brandstichting kinderschoenenwinkel veroorzaakt drama in Druten

Begin februari ging een kinderschoenenwinkel in Druten in vlammen op. Bewoners van de vijf appartementen boven de zaak moesten met spoed geëvacueerd worden, drie appartementen werden later onbewoonbaar verklaard. De rechercheurs van dit onderzoek laten vanavond beelden van verdachten zien. Er is in dit onderzoek een mogelijke link naar Almere.

Verder aandacht voor de bedreigingen bij een bakkerij in Roosendaal en een urgente oproep van de politie in Groningen. Daar is vorige week dinsdag een vrouw van 47 neergestoken en de dader is nog voortvluchtig.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 8 april om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.