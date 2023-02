'Pointer' checkt ontrafelt online claims over ADHD, hormoonschommelingen, trauma's en transgender mensen

We zijn steeds bewuster bezig met onze mentale gezondheid, getuige ook de grote hoeveelheid video's over dit onderwerp die rondgaan op social media. Maar heel vaak komen daarin claims voorbij, die niet op wetenschappelijke feiten zijn gebaseerd.

Journalistiek onderzoeksplatform 'Pointer' kijkt in een nieuwe online videoserie van 'Pointer Checkt' naar populaire video’s over ADHD, trauma’s, transgenderzorg en hormooncoaches: populaire topics op social media, maar wat klopt er van de meest gedeelde beweringen? Iedere week gaat TikTok-factchecker Marieke Kuypers in een video op het YouTube-kanaal van NPO3 op zoek naar feiten en wetenschappelijke onderbouwing.

In de nieuwe reeks van 'Pointer Checkt', die vanaf woensdag 22 februari te zien is, ligt de focus op (zelf)zorg. Zo zijn er op TikTok veel video’s te vinden met soms miljoenen views, waarin symptomen van ADHD worden beschreven. Dit leidt ertoe dat veel jongeren denken dat zij een ADHD-diagnose (nodig) hebben. Is dat goed of juist niet? En wat klopt er eigenlijk van de symptomen die in de video’s worden beschreven? In dezelfde categorie gaan er veel video’s rond waarin vage klachten worden beschreven, die worden verklaard door hormonale schommelingen bij vrouwen. Die verklaringen kunnen lang niet altijd rekenen op wetenschappelijke onderbouwing, terwijl zogeheten ‘hormooncoaches’ goed geld verdienen aan de remedies. Een andere veel gedeelde bewering, is dat trauma’s kunnen leiden tot fysieke klachten of zelfs ziekte – met wederom veel actieve coaches die beweren jou te kunnen genezen, door je trauma te ‘healen’. Marieke Kuypers zoekt in Pointer checkt wat er waar is van al die stellige claims.

Tot slot wijdt 'Pointer Checkt' een video aan de vele misinformatie over transgender mensen en -zorg die op social media wordt gedeeld, maar die ook zijn weg vindt naar debatten in de Tweede Kamer. In de tweede video van deze reeks ontkracht 'Pointer Checkt' de drie meest hardnekkige claims over dit gevoelige onderwerp.

'Pointer Checkt', vanaf woensdag 22 februari wekelijks te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3 (en op NPO3.nl).