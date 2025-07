'Podium Klassiek Extra' met Joël Bons in aanloop naar wereldpremière

Tijdens het afgelopen Holland Festival is een nieuw stuk van componist JoŽl Bons in premiŤre gegaan: Atlas Orchestra. Een groot orkeststuk waarin Westerse musici en Aziatische musici uit de landen langs de zijderoute hun instrumenten en speeltradities samenbrengen.

In 'Podium Klassiek Extra: Atlas Orkest' wordt de aanloop naar deze wereldpremière gevolgd. De documentaire is zondag 6 juli om 20.30 uur te zien bij de NTR op NPO 2 Extra.

In 2016 won Joël Bons een belangrijke internationale muziekprijs voor zijn werk Nomaden. In dit stuk creëerden oosterse en westerse musici samen een nieuw geluid. Nomaden was voor Yoram Ish-Hurwitz, artistiek leider van het Oranjewoudfestival, de inspiratie om met Joël Bons een ambitieus project te starten. In drie opeenvolgende jaren bouwde Joël Bons dit nieuwe stuk op: in 2023 eerst met diverse snaarinstrumenten, in 2024 stonden de blaas- en slaginstrumenten centraal en dit jaar werd het beste materiaal samengevoegd in Atlas Orchestra.

De wereldpremière vond plaats op 21 juni 2025 tijdens de NTR Zaterdagmatinee in het Concertgebouw in Amsterdam en wordt aansluitend uitgezonden.

'Podium Klassiek Extra: Atlas Orkest', zondag 6 juli om 20.30 uur bij de NTR op NPO 2 Extra. De wereldpremière is aansluitend om 21.00 uur te zien.