Paul bezoekt Myrthe in 'Niet Klein Te Krijgen'

Quinten (11) voelde zich de afgelopen maanden erg slecht. Toch gaat hij op stap met zijn beste vrienden, ze gaan karten. En ook al is zijn conditie niet optimaal, zijn winnaarsmentaliteit is hij niet verloren.

Paul bezoekt Myrthe (13) die verdrietig nieuws heeft gekregen. Na haar tweede stamceltransplantatie is de leukemie weer terug en helaas is deze niet meer te genezen. Tibbe (15) staat aan de vooravond van zijn beenamputatie. Hij bereidt zich voor op de operatie die tien uur zal duren. Luuk (14) heeft zijn laatste chemokuur gehad. Er wordt onderzocht of de chemo zijn werk heeft gedaan en de kanker écht weg is.

'Niet Klein Te Krijgen', dinsdag 25 april om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 1.