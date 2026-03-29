Paramount Network viert filmiconen en angstaanjagende klassiekers in april

zondag 29 maart 2026
Foto: © Paramount Global 2022

April belooft een spectaculaire maand te worden bij Paramount Network. De maand brengt een mix van meeslepende filmweken, legendarische Hollywood sterren zoals Eddie Murphy en populaire series.

De zender presenteert een gevarieerd aanbod vol spanning, gevoel en tijdloze klassiekers. 


Film hoogtepunten:

Happy Birthday, Eddie Murphy week!
Maandag 30 maart t/m zondag 5 april om 20.00 uur, op zaterdag vanaf 13.20 uur

Ter ere van de verjaardag van Eddie Murphy staan maar liefst 14 iconische films op het programma, inclusief een zaterdag marathon. Eddie Murphy is een van de invloedrijkste entertainers uit de Hollywoodgeschiedenis. Als comedian, acteur en stemacteur raakte hij generaties met iconische films als 'Coming to America', 'Trading Places', 'Norbit' en 'Dr. Dolittle'. Van vlijmscherpe humor tot meeslepend drama, Eddie Murphy blijft een tijdloze publieksfavoriet.

Nineties Movie Week
Maandag 13 april t/m zondag 19 april om 20.00 uur

Bereid je voor op een flinke dosis nostalgie tijdens de Nineties Movie Week. Op deze dagen keert Paramount Network terug naar het decennium dat Hollywood voorgoed veranderde. Verwacht een line-up vol  legendarische blockbusters en bekroonde titels, waaronder 'Pulp Fiction', 'Good Will Hunting', 'Ghost', 'The Addams Family' en 'American Beauty'.

'A Quiet Place' Weekend
Vrijdag 24 april t/m zondag 26 april om 22.25 uur

Bereid je voor op een weekend vol spanning. Van vrijdag tot en met zondag brengt Paramount Network de volledige 'A Quiet Place' trilogie: 'A Quiet Place: Day One', 'A Quiet Place Part II' en 'A Quiet Place'. Drie intense films, een angstaanjagend stil universum. 

Vertrouwde favorieten
Naast de film hoogtepunten blijft Paramount Network de vaste bestemming voor de beste series:

'CSI: Miami' (Seizoen 6-10): Maandag t/m vrijdag om 16.00 uur
'Hawaii Five-0': Maandag t/m vrijdag om 18.00 uur

'Supernatural Sundays': Elke zondag van 6.00 tot 20.00 uur
Tijdens de 'Supernatural Sundays' geniet je van 'Medium', 'Charmed' en 'Buffy the Vampire Slayer'. Vanaf april wordt dit aanbod versterkt met 'Ghost Whisperer'. De serie volgt Melinda Gordon (Jennifer Love Hewitt), een vrouw die met geesten kan communiceren en hen helpt hun onafgemaakte zaken af te ronden.


