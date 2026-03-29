Paramount Network viert filmiconen en angstaanjagende klassiekers in april
April belooft een spectaculaire maand te worden bij Paramount Network. De maand brengt een mix van meeslepende filmweken, legendarische Hollywood sterren zoals Eddie Murphy en populaire series.
De zender presenteert een gevarieerd aanbod vol spanning, gevoel en tijdloze klassiekers.
Film hoogtepunten:
Happy Birthday, Eddie Murphy week!
Maandag 30 maart t/m zondag 5 april om 20.00 uur, op zaterdag vanaf 13.20 uur
Ter ere van de verjaardag van Eddie Murphy staan maar liefst 14 iconische films op het programma, inclusief een zaterdag marathon. Eddie Murphy is een van de invloedrijkste entertainers uit de Hollywoodgeschiedenis. Als comedian, acteur en stemacteur raakte hij generaties met iconische films als 'Coming to America', 'Trading Places', 'Norbit' en 'Dr. Dolittle'. Van vlijmscherpe humor tot meeslepend drama, Eddie Murphy blijft een tijdloze publieksfavoriet.
Nineties Movie Week
Maandag 13 april t/m zondag 19 april om 20.00 uur
Bereid je voor op een flinke dosis nostalgie tijdens de Nineties Movie Week. Op deze dagen keert Paramount Network terug naar het decennium dat Hollywood voorgoed veranderde. Verwacht een line-up vol legendarische blockbusters en bekroonde titels, waaronder 'Pulp Fiction', 'Good Will Hunting', 'Ghost', 'The Addams Family' en 'American Beauty'.
'A Quiet Place' Weekend
Vrijdag 24 april t/m zondag 26 april om 22.25 uur
Bereid je voor op een weekend vol spanning. Van vrijdag tot en met zondag brengt Paramount Network de volledige 'A Quiet Place' trilogie: 'A Quiet Place: Day One', 'A Quiet Place Part II' en 'A Quiet Place'. Drie intense films, een angstaanjagend stil universum.
Vertrouwde favorieten
Naast de film hoogtepunten blijft Paramount Network de vaste bestemming voor de beste series:
'CSI: Miami' (Seizoen 6-10): Maandag t/m vrijdag om 16.00 uur
'Hawaii Five-0': Maandag t/m vrijdag om 18.00 uur
'Supernatural Sundays': Elke zondag van 6.00 tot 20.00 uur
Tijdens de 'Supernatural Sundays' geniet je van 'Medium', 'Charmed' en 'Buffy the Vampire Slayer'. Vanaf april wordt dit aanbod versterkt met 'Ghost Whisperer'. De serie volgt Melinda Gordon (Jennifer Love Hewitt), een vrouw die met geesten kan communiceren en hen helpt hun onafgemaakte zaken af te ronden.
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Eindelijk bevestiging! RTL stopt met 'RTL Tonight' en zet in op nieuwe talkshow met Renze Klamer
- Cruciale week breekt aan in 'Huis Gemaakt': welke koppels verbouwen verder en wiens droom spat uit elkaar?
- NPO reikt Movies that Matter Audience Award uit aan 'Cutting Through Rocks'
- Kijkcijfers: 23, 24, 25 en 26 maart 2026
- Driedelige serie 'Inside the Kim Kardashian Heist' nieuw op TLC
- Van verborgen schatten tot historische moordzaken in april op The HISTORY Channel
- Dit zie je in april bij National Geographic
- Dit staat in april op het vuur bij 24Kitchen
- Geniet van een maand met grote filmhits en premières bij Comedy Central
- TV5MONDE viert Earth Day in april
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag live vanuit De Lèghe Polder in Beuningen
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Rene van Kooten in 'FM op 5'
- De Nostalgie-luisteraar eert Prince met een plek op nr. 1 in de '80's Top 1500'
-
Noah zet alles op alles in 'So You Think You Can Dance'
-
An Lemmens verrast een kandidaat in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Joris wint 'De Box' en neemt €17.500 mee naar huis
-
Meteen alle hens aan dek in 'De Trein'
-
Wie wordt de winnaar van 'De Box'?
-
Check de eerste teaser van 'Harry Potter en de Steen der Wijzen'
-
Luisteraar Nathalie vindt Q-dj Vincent Fierens
-
Dit zie je woensdag in 'Justice For All'
-
'Strijder' van Arjen Lubach is binnenkort te zien op Streamz
-
Dit zijn de nieuwe 'Celebrity MasterChefs'!
-
Jo Vally laat deelnemers van 'De Box' een toontje lager zingen
-
Joost Klein breekt de regels in 'The Voice van Vlaanderen'
-
'Blind Gekocht' is terug!
-
Deze familie wint de finale van 'Konvooi'
-
Dit zijn de 10 kandidaten van 'De Mol' seizoen 14
-
HBO Max lanceert teaser van DC Studios-serie 'Lanterns'
-
Kijk 'The Comeback' seizoen 3 op HBO Max
-
Bockie en Jeroom pranken elkaar nog eens goed in finale 'Konvooi'
-
Dansende vuilnisman Yusri grijpt zijn kans in 'SYTYCD'
-
Carlo Bonte kan Olga Leyers niet bekoren
-
De prijs van de De Jacht op Vincent Live is pure luxe
-
Zita Wauters verrast vader Koen in 'The Voice'
-
Ontdek de trailer van 'The Chestnut Man: Hide and Seek'
-
Jean-Marie Pfaff verrast een Griekse taxichauffeur
-
Kandidaten staan voor spectaculaire uitdaging in 'De Box'
-
HOO-RAY! Ray 'Albert' Verhaeghe wordt 100!
-
Willy duikt (letterlijk) in de jaren '90
-
'En dan zeggen ze dat ne sjotter dom is'
-
'De Trein' is een exclusieve rit achter de schermen van NMBS
-
Helmut Lotti over zijn 'verborgen' huwelijk
Kijktip van de dag
Tien onbekende Vlamingen zitten vast op een onbewoond eiland voor de kust van Portugal, klaar voor het avontuur van hun leven. Maar niet iedereen zal het vasteland bereiken.
'De Mol', om 20.00 uur op Play.