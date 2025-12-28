Paramount Network luidt 2026 in met TV-première 'A Quiet Place'-trilogie en een Dance Movie Week

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 28 december 2025
Foto: © Paramount Global 2022

Nieuwe routines vragen om de beste ontspanning. Paramount Network biedt in januari de ideale ontsnapping met cult- en actieklassiekers, een muzikale dansweek en de TV-première van de horrorhit 'A Quiet Place: Day One'.

TV-première: 'A Quiet Place Trilogie'
Vrijdag 9 t/m zondag 11 januari | Elke dag om 22.00 uur


Paramount Network start het tweede weekend van januari met een flinke dosis adrenaline. Op vrijdag 9 januari beleeft 'A Quiet Place: Day One' zijn TV-première. In dit bloedstollende voorverhaal zien we hoe de wereld stilviel. De spanning wordt het hele weekend vastgehouden met de uitzending van 'A Quiet Place' op zaterdag en 'A Quiet Place Part II' op zondag.

Dance Movie Week
Maandag 19 t/m zondag 25 januari | Elke dag om 20.00 uur

Schud de januari-dip van je af tijdens de Dance Movie Week. Geniet van tijdloze klassiekers zoals 'Flashdance' en 'Footloose', tot aan het romantische 'Save the Last Dance'. Op zaterdag 24 januari geniet je bovendien van een non-stop dansmarathon vanaf 13.45 uur.

Nieuwe serie: 'Jane the Virgin
Vanaf maandag 5 januari | Elke werkdag om 18.00 uur

Deze bekroonde dramedy vertelt het verhaal van Jane Villanueva, een jonge vrouw met grote dromen die onverwacht zwanger raakt door een medische vergissing. Terwijl ze haar leven probeert te organiseren, belandt ze in een wereld vol familiegeheimen, romantiek en hilarische wendingen. Met een mix van telenovela-drama en moderne humor is dit dé serie die je hart verovert en je elke dag laat glimlachen.

Vertrouwde favorieten
Naast de nieuwe titels blijft Paramount Network in januari de thuisbasis voor iconische films en series:

Cult & Actie: Elke avond om 20.00 uur filmfavorieten zoals 'Pulp Fiction', 'Edward Scissorhands', 'Green Lantern' en 'The Hunger Games: Catching Fire'.

Daily Favourites: Blijf dagelijks kijken naar de scherpe uitspraken van 'Judge Judy' (13.00 uur) en de bovennatuurlijke avonturen van 'Buffy the Vampire Slayer' (11.00 uur en 18.00 uur) en Charmed (09.00 uur en 16.05 uur).

Supernatural Sundays: Elke zondag staat van 06.00 tot 20.00 uur volledig in het teken van marathons van 'Medium', 'Charmed' en 'Buffy'.


Persbericht Paramount
https://www.paramountnetwork.nl/
