Oudejaarsconference van Micha Wertheim op NPO 1

Als spannendste cabaretier van Nederland heeft Micha zijn publiek al vaak verrast en om de tuin geleid. Dit jaar verzorgt hij voor het eerst de Oudejaarsconference.

De show is begonnen als theatertour, maar is pas écht af op oudejaarsavond. Een traditionele oudejaarsconference met een hedendaagse draai. Want als de wereld verandert, mag de oudejaars niet achterblijven. Een voorstelling over oud en over nieuw, over weten wat we kwijtraken maar ook over wat je misschien nog zal vinden.

'Oudejaarsconference: Micha Wertheim', zondag 31 december om 22.30 uur bij BNNVARA OP NPO 1.